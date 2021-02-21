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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. زين خضور بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر» أونلاين

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:15 ص
زين خضور
زين خضور
نضال ممدوح
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تحل الشاعرة السورية زين خضور٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن تقرأ "خضور" مجموعة من قصائدها الشعرية وهي: "هسيس - عبور- مر من هنا - ترانيم للوطن".

ومن قصيدة بعنوان "جرح مقاوم" تقول "خضور": "من فورك لن تعبر.. جرحه المثخن تفجر.. وبكل لغات العالم تكلم.. من خدع التاريخ تحرر.. ومصائدك ومكائدك وجل دهائك تبدد".

ومن قصيدة "إلى أمي سورية" تقول: "أمي افتحي لي ذراعيك.. أنا العائد من الأتون.. أمي وعانقيني وقبليني فكلي شوق إليك.. إلى صدرك الرؤوم".

ومن قصيدة "لاتدر ظهرك لي" تنشد: "حنظلة لاتدر ظهرك لي‏‏‏.. فالغدر الضارب فينا أنهكني‏‏‏.. وماعدت أقوى أن أسند ظلك في هذا العتم‏‏‏.. حنظلة هذه الأرض أرضي، وهذا وطني‏‏‏.. وهذه قضيتي، وكلنا أبناء من صعدوا الجبال‏‏‏.. وتطهروا بمياه النهر‏‏‏.. حنظلة لاتدر ظهرك لي‏‏‏.. غدًا ستقرع أجراس العودة في يوم القدس"‏‏‏.

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