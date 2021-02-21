قتلى بإطلاق نار فى ولاية لويزيانا الأمريكية

أفاد موقع "فوكس نيوز" بمقتل عدد من الأشخاص إثر إطلاق نار داخل أحد متاجر الأسلحة في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية.ويأتي إطلاق النار بعد شهرين تقريبا من حادث مماثل عشية عيد الميلاد أسفر عن مقتل رجلين في المدينة.وقبلها بأسبوعين، خلف إطلاق نار بالمدينة مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.