سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 21-2-2021

جدير بالذكر أن الدينار هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م والتي تم الإعلان عنها في 19 مايو 2014، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن.

يقدم لكم "موقع الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 21-2- 2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 21-2-2021سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصرياستقر سعر الدينار في بداية تداولات الصباحية اليوم مقابل الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري، عند مستوى 48.69 جنيه للشراء، و52.80 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي فى بنك مصروجاء الدينار الكويتي بنك مصر عند مستوى 48.70 جنيه للشراء، 51.82 جنيهًا للبيع.الدينار الكويتي فى بنك HSBCبينت شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، عند مستوى 48.03 جنيه للشراء، 51.88 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي فى بنك مصرإيران للتنميةوبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إيران للتنمية عند مستوي 47.80 للشراء، و52.12 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدوليوأظهرت مؤشرات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، عند مستوى 48.21 جنيهًا للشراء، و51.14 جنيهًا للبيع.الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحدتعرض شبكة فروع المصرف المتحد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوي 47.15 جنيها للشراء، و51.79 جنيهًا للبيع.جدير بالذكر أن الدينار هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م والتي تم الإعلان عنها في 19 مايو 2014، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن