إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم فى البحيرة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، قبل قليل، نتيجة تناول وجبة عشاء معدة بمنزلهم بقرية أمليط بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم لمركز السموم بالمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد البنا، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول المستشفى العام 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة عشاء مسممة معدة بالمنزل، جار عمل الإسعافات الأولية والتحاليل اللازمة.وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.