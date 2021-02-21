مصرع طفلة باختناق فى حبل الأرجوحة بالخطأ بالوادى الجديد

لقيت طفلة مصرعها مساء أمس بعد إختناقها في حبل الأرجوحة عن طريق الخطأ بالوادي الجديد.تلقي اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد بلاغا يفيد مصرع الطفلة "أ ف" 10 سنوات" بإختناق في حبل الأرجوحة عن طريق الخطأ بقرية بغداد بمركز الخارجة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفي الخارجة العام.تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.