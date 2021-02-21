عرض الفيلم الأمريكى «المغادرون» بجزويت الإسكندرية

نظم مركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية عرضًا خاصا للفيلم الأمريكى "المغادرون the departed"، ضمن عروض أفلام نادى السينما، بحضور عدد محدود من الجمهور كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا.فيلم "المغادرون" مأخوذ عن فيلم أصدرته هونج كونج عام 2002، باسم "شئون جهنمية"، وتدور الأحداث فى جنوب بوسطن، حول زعيم المافيا الروسية "فرانك"، الذى يضع جاسوس داخل شرطة الولاية، فى الوقت الذى تقوم فيه شرطة الولاية بزرع أحد عناصرها داخل المافيا، وعندما يدرك الطرفان حقيقة الموقف يحاول كل شخص كشف هوية الآخر.والفيلم مدته 150 دقيقة، إنتاج 2006، إخراج مارتن سكورسيزي، سيناريو وليام موناهان، بطولة جاك نيكلسون، ليوناردو دى كابريو، مات ديمون، ومارك والبيرج.فيلم "المغادرون" حصد 4 جوائز أوسكار عن أفضل فيلم ومخرج، ومونتاج، وأفضل سيناريو مقتبس، إلى جانب جائزة أماندا لأفضل فيلم روائى طويل.تجدر الإشارة إلى أن مركز الجزويت هو مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تأسست عام 1953 داخل حرم كنيسة جزويت الكاثوليكية، ويعتبر المركز منصة لمختلف المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والأدبية، من خلال تقديمه مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية، وذلك بهدف تمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع.