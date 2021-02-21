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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إقامة حفل لفرقة «أهل المغنى» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:46 ص
مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش
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أقامت دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا لفرقة "أهل المغنى" للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام سمير، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

أقيم الحفل وفق إجراءات احترازية تتبعها دار الأوبرا للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة وتباعد المقاعد.

وتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل التى قدمها كبار الملحنين وتغنى بها النجوم محرم فؤاد، كارم محمود، محمد رشدى، محمد قنديل، محمد عبد المطلب، فايزة أحمد، شادية، صباح، محمد فوزى، عبدالحليم حافظ، إلى جانب مجموعة متنوعة من أشهر الأغانى الوطنية، قدمها أعضاء الفرقة من الهواة.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة أهل المغنى تكونت عام 2009، قدمت أكثر من 350 حفلًا فنيًا داخل مصر وخارجها، شاركت في مهرجانات عديدة في اليونان والأردن وتونس، تقدم الفرقة البانوراما والأعمال الجماعية لكبار الملحنين والمطربين فى مصر والوطن العربى.

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