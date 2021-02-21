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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض الفيلم التسجيلى «إخوان النازى» بمركز إبداع الإسكندرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:45 ص
مركز إبداع الإسكندرية
مركز إبداع الإسكندرية
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نظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، عرضًا خاصًا للفيلم التسجيلي «إخوان النازي» للمخرجة جيهان يحيى، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

فيلم «إخوان النازي» هو أول فيلم من إنتاج مصري يكشف بالمشاهد المصورة الحقيقية النادرة والوثائق الحكومية البريطانية والألمانية والأمريكية أسرار فرقة «إخوان النازي» التي شكلها حسن البنا المرشد العام الأول لجماعة الإخوان الإرهابية التي حاربت مع الرايخ الثالث النازي بقيادة أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

يعرض الفيلم أسرار تشكيل فرقة «إخوان النازي»، وتفاصيل تجنيد حسن البنا كعميل رسمي بدوام كامل لحساب الرايخ الثالث الألماني، مع مستندات تجنيد البنا وكيف تواصل مرشد جماعة الإخوان من القاهرة عن طريق الشفرة مع الاستخبارات النازية في برلين.

كما يكشف الفيلم بالمستندات البريطانية الرسمية عن تفاصيل خيانة البنا للفريق عزيز المصري أحد كبار قادة الجيش المصري قبل ثورة يوليو 1952، وأسرار العملية النازية السرية لتقويض الاقتصاد المصري وما حدث للجنيه المصري الورقي في عام 1942، وتفاصيل اختراق عميلة بريطانية شابة لبيت حسن البنا في حي الحلمية الجديدة بالقاهرة، كما يكشف الفيلم عشرات الأسرار الموثقة بالمشاهد المصورة وشهادة الشهود.

عقب عرض الفيلم عقدت ندوة لمناقشته أدارها الناقد إسلام علي، والناقدة شاهندة محمد، بحضور عدد من المهتمين بالحركة الثقافية والفنية بالإسكندرية.

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