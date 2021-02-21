المغرب.. فريق الجيش الملكى يفوز على مولدية وجدة 2-1

حقق فريق الجيش الملكى المغربى فوزا مستحقا على مضيفة فريق مولودية وجدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشرفي بوجدة، فى الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية "الدورى العام المغربى" لكرة القدم.وسجل هدفي الجيش الملكي اللاعب جلال الداودي فى الدقيقة 23 والدقيقة 79 من ضربة جزاء، فيما سجل هدف فريق مولودية وجدة اللاعب الامين دياكيتي فى الدقيقة 27 من احداث المباراةوبهذا الفوز يحتل فريق الجيش الملكي، المركز السابع إلى جانب المغرب الفاسي برصيد تسع نقط، لكل منهما فيما ظل فريق مولودية وجدة في ذيل ترتيب البطولة برصيد بأربع نقط فى حين يتصدر ترتيب البطولة فريق الوداد برصيد 18 نقطة.