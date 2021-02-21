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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

المغرب.. فريق الجيش الملكى يفوز على مولدية وجدة 2-1

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:42 ص
فريق الجيش الملكى
فريق الجيش الملكى
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حقق فريق الجيش الملكى المغربى فوزا مستحقا على مضيفة فريق مولودية وجدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشرفي بوجدة، فى الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية "الدورى العام المغربى" لكرة القدم.

وسجل هدفي الجيش الملكي اللاعب جلال الداودي فى الدقيقة 23 والدقيقة 79 من ضربة جزاء، فيما سجل هدف فريق مولودية وجدة اللاعب الامين دياكيتي فى الدقيقة 27 من احداث المباراة

وبهذا الفوز يحتل فريق الجيش الملكي، المركز السابع إلى جانب المغرب الفاسي برصيد تسع نقط، لكل منهما فيما ظل فريق مولودية وجدة في ذيل ترتيب البطولة برصيد بأربع نقط فى حين يتصدر ترتيب البطولة فريق الوداد برصيد 18 نقطة.

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