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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: الضغوط القصوى التى كانت تمارس علينا وصلت إلى طريق مسدود

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:33 ص
إسحاق جهانجيري
إسحاق جهانجيري
وكالات
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اعتبر إسحاق جهانجيري، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني، أن التهديد والحظر والضغوط القصوى التي كانت تمارس على طهران وصلت إلى طريق مسدود.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، في تصريح له في اجتماع لجنة، "الاقتصاد المقاوم" وافتتاح عدد من المشاريع الاقتصادية والعمرانية في محافظة كردستان شمال غربي البلاد، قال جهانجيري: "لقد مرت البلاد في ظروف حساسة وصعبة للغاية مع فرض مختلف أنواع الحظر الجائر ضدها".

وأكد أن "الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد التي حددها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي خلال فترة الحرب الاقتصادية والضغوط القصوى كانت استراتيجية المقاومة، التي أدت إلى اعتراف أوروبا نفسها بفشل أنواع الحظر الجائر المفروض على إيران".

وأضاف: "استراتيجيتنا تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة هي الاستراتيجية التي أعلن عنها خامنئي، ويمكن للولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي بعد رفع جميع أشكال الحظر وتثبّت إيران من صحة لذلك، لأن إيران كانت الدولة الوحيدة التي التزمت بجميع تعهداتها، ومع انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، واصلت التصرف بشكل منطقي".

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