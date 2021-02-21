ارتفاع عدد ضحايا موجة البرد القارس فى الولايات المتحدة لـ58 شخصا

بلغ عدد ضحايا موجة البرد القارس القياسية في جنوب الولايات المتحدة 58 شخصا على الأقل، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العدد يشمل ضحايا حوادث المرور وحالات اختناق أحادي أكسيد الكربون والحرائق في المنازل وغيرها من الحوادث المرتبطة بموجة البرد.ورجحت الصحيفة أن عدد الضحايا الحقيقي قد يكون أكبر من التقديرات.ويشار إلى أن موجة البرد أدت إلى انقطاع الكهرباء عن ملايين الأمريكيين وانفجار أنابيب المياه في المنازل.وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن نحو 165 ألفا من سكان ولاية تكساس كانوا بدون كهرباء حتى يوم الجمعة، إضافة إلى عدة ملايين من الأشخاص بدون المياه. وفي ذروة الأزمة انقطعت الكهرباء عن 4 ملايين شخص في تكساس هذا الأسبوع.وقد كلف الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطات الفدرالية بتقديم المساعدة لولاية تكساس في التعامل مع آثار موجة البرد والعواصف الثلجية.