ورشة عمل حول العلاقات العربية الروسية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

يُنظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية٬ في الثانية عشر من صباح اليوم الأحد٬ ورشة عمل بعنوان "قراءة في العلاقات العربية الروسية" بمشاركة عربية مصرية روسية.يشارك في الورشة نخبة من الخبراء والمتخصيين من مصر وروسيا والمغرب، وتتناول مناقشة العلاقات العربية الروسية ويتحدث في اللقاء كل من: الدكتور علييف إيلدار مدير إدارة العلاقات الدولية بالإدارة الدينية لروسيا الإتحادية ونائب رئيس منتدى الحوار المجتمعي حول"روسيا والعالم العربي" روسيا الاتحادية.بالإضافة إلى الدكتورة آمال الحواسني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر بالمغرب٬ والدكتور أحمد طاهر مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية ومدير تحرير التقرير الروسي، والدكتورة معالي لطفي سالم باحثة في العلاقات الدولية، والدكتورة مي مجيب أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة القاهرة والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية٬ والدكتور محمود عزت نائب مديرالمركز، ومحمد العربي باحث أول بالمركز.كما يصدر مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية عددا خاصا حول العلاقات العربية الروسية يتصدره مقالا للدكتور مصطفى الفقي بعنوان "العلاقات العربية الروسية من منظور مختلف"، كما يقدم سفير روسيا بمصر جيورجي بوريسينكو مقال بعنوان" النتائج السياسية بين مصر وروسيا لسنة 2020 والوضع الحالي للعلاقات الروسية المصرية، ويضم العدد مجموعة من التقارير والدراسات التحليلية تتمثل في دراسة الدكتورة مي مجيب بعنوان"الدور الجيوسياسي لروسيا في الشرق الأوسط: معطيات جديدة لفاعل قديم"، ودراسة الدكتور محمود عزت بعنوان"الطموحات الروسىة تجاه المنطقة العربية الإفريقية" ودراسة سوزان عابد بعنوان "العلاقات الثقافية المصرية والروسية وانعكاسات الوضع السياسي عليها"، ودراسة محمد العربي بعنوان "اقتصاديات النفط والغاز في الاستراتيجية الروسية في ليبيا"، ودراسة الدكتورة آمال الحواسني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر بالمغرب بعنوان"الاستراتيجية الروسية اتجاه المنطقة المغاربية".