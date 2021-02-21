رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورشة عمل حول العلاقات العربية الروسية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:48 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
نضال ممدوح
طباعة
يُنظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية٬ في الثانية عشر من صباح اليوم الأحد٬ ورشة عمل بعنوان "قراءة في العلاقات العربية الروسية" بمشاركة عربية مصرية روسية.

يشارك في الورشة نخبة من الخبراء والمتخصيين من مصر وروسيا والمغرب، وتتناول مناقشة العلاقات العربية الروسية ويتحدث في اللقاء كل من: الدكتور علييف إيلدار مدير إدارة العلاقات الدولية بالإدارة الدينية لروسيا الإتحادية ونائب رئيس منتدى الحوار المجتمعي حول"روسيا والعالم العربي" روسيا الاتحادية.

بالإضافة إلى الدكتورة آمال الحواسني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر بالمغرب٬ والدكتور أحمد طاهر مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية ومدير تحرير التقرير الروسي، والدكتورة معالي لطفي سالم باحثة في العلاقات الدولية، والدكتورة مي مجيب أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة القاهرة والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية٬ والدكتور محمود عزت نائب مديرالمركز، ومحمد العربي باحث أول بالمركز.

كما يصدر مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية عددا خاصا حول العلاقات العربية الروسية يتصدره مقالا للدكتور مصطفى الفقي بعنوان "العلاقات العربية الروسية من منظور مختلف"، كما يقدم سفير روسيا بمصر جيورجي بوريسينكو مقال بعنوان" النتائج السياسية بين مصر وروسيا لسنة 2020 والوضع الحالي للعلاقات الروسية المصرية، ويضم العدد مجموعة من التقارير والدراسات التحليلية تتمثل في دراسة الدكتورة مي مجيب بعنوان"الدور الجيوسياسي لروسيا في الشرق الأوسط: معطيات جديدة لفاعل قديم"، ودراسة الدكتور محمود عزت بعنوان"الطموحات الروسىة تجاه المنطقة العربية الإفريقية" ودراسة سوزان عابد بعنوان "العلاقات الثقافية المصرية والروسية وانعكاسات الوضع السياسي عليها"، ودراسة محمد العربي بعنوان "اقتصاديات النفط والغاز في الاستراتيجية الروسية في ليبيا"، ودراسة الدكتورة آمال الحواسني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر بالمغرب بعنوان"الاستراتيجية الروسية اتجاه المنطقة المغاربية".

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية سيناء

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

825 ألف جنيه للبدري.. رواتب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بعد زيادتها

غرف عزل ومنع التدخين.. 22 إجراءً احترازيًا لإجراء الامتحانات بالجامعات

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

فولهام يفوز على شيفيلد بهدف نظيف فى الدورى الإنجليزى

المغرب.. فريق الجيش الملكى يفوز على مولدية وجدة 2-1

فوز ريال مدريد على بلد الوليد بهدف وحيد فى الليجا الإسبانية

طبيبة تكشف خطورة البطاطا على الصحة

أيام زمان

لماذا رفضت ابنة أسمهان ظهور والدتها على الشاشة؟

أحس أنه «ثور».. حكاية موقف جعل مصطفى محمود يترك مهنة الطب

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

ورشة عمل حول العلاقات العربية الروسية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الليلة.. حفل لفرقة النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمى

«يا مرفأ الصديق» و«عند الحقول» جديد دار ظلال للنشر

افتتاح معرض موعد ملون للفنان نبيل على بجاليرى الكحيلة