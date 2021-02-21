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محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:19 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية الفرنسية، 183 وفاة و22371 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات والإصابات مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 328 وفاة و24116 إصابة بالفيروس.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران إنه يمكن فرض تدابير غلق إضافية في منطقة الألب ماريتيم لاحتواء زيادة العدوى بالفيروس هناك.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والـ7 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

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