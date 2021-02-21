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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

زين عبد الهادى يناقش الدور العربى للمجلات المصرية.. الليلة

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:33 ص
زين عبد الهادي
زين عبد الهادي
نضال ممدوح
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تقام في السادسة من مساء اليوم الأحد، بمركز الإبداع الفني بالقاهرة ـ بساحة الأوبرا، ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وتحمل ندوة هذا الشهر عنوان "المجلات المصرية ودورها العربي".

تطرح الندوة القضايا التي تتعلق بالدور الهام الذي تلعبه المجلات المصرية عبر تاريخها الطويل كأداة أساسية من أدوات ثقل مصر الثقافي، وأسباب تراجع هذا الدور منذ عقود، وإمكانية استعادته مرة أخرى في ضوء التطور الذي تشهده الحياة المصرية الآن في العديد من المجالات.

يتحدث في الندوة الدكتور زين عبد الهادي، رئيس تحرير مجلة عالم الكتاب، والدكتور حاتم حافظ رئيس تحرير مجلة فنون، الكاتب والشاعر جرجس شكري أمين عام النشر بهيئة قصور الثقافة، ويديرها الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف علي المنتدي، بمشاركة العديد من الكتاب والمثقفين والأدباء.

جدير بالذكر أن منتدى الثقافة والإبداع يهدف إلى مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، للمساهمة الفاعلة في استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، حيث يتخذ المنتدى - الذي يقام شهريًا - أكثر من شكل منها: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة والحفلات الفنية.

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