هزة أرضية تضرب سواحل غربى تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر سواحل ولاية موجلا جنوب غربي تركيا.وذكرت هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعة التركية "AFAD"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الهزة وقعت في مياه البحر المتوسط عند الساعة 20:00 بحسب التوقيت المحلي للبلاد.وأضافت أن الهزة وقعت في البحر، قرب منطقة مرمريس الساحلية التابعة لموجلا، وعلى عمق 19.75 كلم.