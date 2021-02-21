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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية.. مصرع مواطن وزوجته إثر انقلاب مركبتهما من منحدر فى الباحة

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:29 ص
مصرع مواطن وزوجته
مصرع مواطن وزوجته
وكالات
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لقي رجل وامرأة مصرعهما إثر انقلاب مركبتهما من منحدر في عقبة نصبة بالسعودية.

وحسبما أفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد الزهراني، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا في تمام الساعة 10:50 عن حادث انقلاب في عقبة نصبة بغامد الزناد.

وأضاف المتحدث، أنه تم إرسال فرقتي إسعاف من الهلال الأحمر إلى الموقع على الفور، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود شخصين، وبعد الكشف عليهما اتضح وفاتهما.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث، فيما تولت إدارة مرور منطقة الباحة التحقيق في أسبابه.

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