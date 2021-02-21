السعودية.. مصرع مواطن وزوجته إثر انقلاب مركبتهما من منحدر فى الباحة

لقي رجل وامرأة مصرعهما إثر انقلاب مركبتهما من منحدر في عقبة نصبة بالسعودية.وحسبما أفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد الزهراني، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا في تمام الساعة 10:50 عن حادث انقلاب في عقبة نصبة بغامد الزناد.وأضاف المتحدث، أنه تم إرسال فرقتي إسعاف من الهلال الأحمر إلى الموقع على الفور، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود شخصين، وبعد الكشف عليهما اتضح وفاتهما.وأوضح أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث، فيما تولت إدارة مرور منطقة الباحة التحقيق في أسبابه.