إيران: واثقون من رفع العقوبات الأمريكية رغم الخلاف الدبلوماسى

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن بلاده على يقين من رفع العقوبات الأمريكية قريبا على الرغم من استمرار الخلاف الدبلوماسي بشأن إحياء الاتفاق النووي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أضاف ربيعي في تصريح: "نحن على ثقة في أن المبادرات الدبلوماسية ستسفر عن نتيجة إيجابية، على الرغم من المشاحنات الدبلوماسية التي تعد مقدمة طبيعية لعودة الأطراف إلى التزاماتها (بالاتفاق النووي الإيراني)، ومنها رفع جميع العقوبات في المستقبل القريب".وتابع: "قانون البرلمان الإيراني الذي يلزمنا بالحد من الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمفتشي الأمم المتحدة لا يتعارض مع التزامنا بالاتفاق، ولا يشكل عقبة أمام ردنا الملائم على الإجراءات الأمريكية".