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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الصحة الإسرائيلية: لقاح «فايز» خفض الإصابات بكورونا بنسبة 95.8%

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:24 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
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ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن معدل الإصابات بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" انخفض بنسبة حوالي 96% بين من تلقوا جرعتي لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك".

وقالت الوزارة إن دراساتها أظهرت أن فعالية اللقاح بلغت نسبة 95.8% بين متلقي كلا الجرعتين، كما أشارت إلى أنه فعال أيضا بنسبة 98% في منع الإصابات التي تسبب الحمى أو متاعب التنفس، وكذلك فعال بنسبة 98.9% في منع نقل المصابين إلى المستشفى والوفاة.

وقامت هذه النتائج على بيانات تم جمعها على مستوى البلاد حتى 13 فبراير من الإسرائيليين، الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ جمع البيانات.

وجاء في موقع الوزارة على الإنترنت أن 1.7 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بحلول 30 يناير وبالتالي صاروا مؤهلين لضمهم للإحصاء.

وأيضا أظهرت تقارير سابقة من مقدمي الرعاية الصحية الأفراد نتائج إيجابية مما دفع إسرائيل إلى رفع القيود على الاقتصاد بعد أسابيع من العزل العام، وتقرر السماح للمدارس والكثير من المتاجر بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من الأحد.

وبدأت وزارة الصحة كذلك في استخدام تطبيق "مرور أخضر" متصل بالملفات الطبية الشخصية يتيح لمن تلقوا التطعيم الكامل أو اعتبروا محصنين بعد شفائهم إظهاره للإقامة في الفنادق أو حضور المناسبات الثقافية أو الرياضية.

ويبلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في إسرائيل نحو 745 ألف حالة بينها 5526 وفاة.

وحتى الآن تم تطعيم 4.2 مليون شخص في إسرائيل بالجرعة الأولى من اللقاح، بينهم 2.8 مليون شخص تلقوا كذلك الجرعة الثانية.

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