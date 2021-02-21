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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تقرر منع دخول غير المواطنين حتى إشعار آخر لاحتواء كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:28 ص
منع دخول غير المواطنين
منع دخول غير المواطنين
وكالات
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أعلنت إدارة الطيران المدني الكويتية، منع دخول غير المواطنين الكويتيين حتى إشعار آخر وسط إجراءات لمكافحة فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "كونا" يأتي هذا القرار بعد يوم واحد من قرار مناقض يقضي بالسماح لغير الكويتيين بدخول أراضي البلاد من خلال إجراءات جديدة اعتبارا من يوم 21 فبراير.

وقالت الإدارة في بيان: "بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي".

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