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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بيت الشعر العربى يحتفى بالشاعرين بيرم التونسى وفتحى عبد الله

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:20 ص
بيت الست وسيلة
بيت الست وسيلة
نضال ممدوح
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يقيم بيت الشعر العربي بيت الست وسيلة٬ بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، في السادسة من مساء اليوم٬ ليلة شعرية حافلة، تستكمل خلالها الاحتفال بأمير شعراء العامية المصرية بيرم التونسي، بمناسبة مرور ستون عامًا علي رحيله.

وخلال الأمسية يتم مناقشة "الأثر الباقي لشعر بيرم التونسي" والتي يشارك فيها من الشعراء: أحمد عجاج، أمينة عبد الله، حنان شاهين، سيد عنبة.

يسبق الندوة وفي الرابعة مساء نفس اليوم، ورشة شعراء جامعات مصر، وتناقش الجوانب المتباينة في إبداعات بيرم الزجلية والشعرية والنثرية والصحفية.

كما تتضمن الأمسية فقرة عن الشاعر الراحل فتحي عبد الله والذي غادر دنيانا الخميس الماضي٬ بعد صراع طويل مع المرض. ويشارك في الفقرة كل من: الشاعر مسعود شومان٬ والكاتب يسري حسان.

وقد كان من المقرر أن يشارك حفيد الشاعر محمود بيرم التونسي في لقاء تكريم جده٬ إلا أنه قد اعتذر لأسباب مرضية.

يذكر أن بيرم التونسي لم يكن مجرد زجال كما يعرفه أغلب القراء بل كان قبل ذلك وبعده شاعرًا فصيحًا بليغًا، وفي نماذج شعره الفصيح خير دليل على ذلك، ولا غرو فهو يقول عن بدايات تعلقه بالأدب: "استوعبت دراسة الأدب العربي من أمهات مصادره وشربته من أصفى ينابيعه ودرست البلاغة وعلوم اللغة وفقهها"، ولكنه انصرف عن طريق الشعر الفصيح وأدار ظهره له لأسباب يبسطها حين يتحدث عن الحال المؤسية لأغلب الشعراء في ذلك الزمان.
بيرم التونسي
فتحي عبد الله
بيرم التونسي
فتحي عبد الله

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