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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فوز ريال مدريد على بلد الوليد بهدف وحيد فى الليجا الإسبانية

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:25 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
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حقق فريق ريال مدريد فوزا هاما على مضيفه بلد الوليد، بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما في معقل الأخير "نيوفو جوسي زورييلا"، في إطار منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الاسباني لكرة القدم "لا ليجا".

وسجل هدف المباراة الوحيد، البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد في الدقيقة 65 بضربة رأس رائعة.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر.

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