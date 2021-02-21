ريتا فرنسيس تنصب «فخ السعادة» فى مجموعة قصصية جديدة

صدرت حديثا عن دار فضاءات للنشر والتوزيع٬ بالتعاون مع منشورات أوتار٬ مجموعة قصصية للكاتبة اللبنانية المقيمة في كندا ريتا فرنسيس تحمل عنوان "فخ السعادة".وتتكون المجموعة من عشرين قصة قصيرة ذات مضامين اجتماعية وإنسانية وسياسية مختلفة.وفي تقديمه للكتاب يقول الروائي والإعلامي محمد برهان إن فرنسيس تسعى في مجموعتها الجديدة لاقتناص لحظات مختلفة من الحياة والذاكرة ووضعها في إطار يبرزها بقدر ما يظهر عيوبها.وأكد "براهان" أن الكاتبة لا تحاول على الإطلاق أن تضفي جماليات مصطنعة على اللوحة القصصية التي ترسمها فلا تستخدم مثلًا ألوان براقة خادعة او ريشة رقيقة وناعمة بل على العكس تمامًا، إنها تتقن في المواضع الحرجة الرسم بالسكين حتى لو خدشت بيلض اللوحةن لتخرج بعض اللحظات مجردة إلا من دلالاتها الإنسانية.من جهته وفي مفتتحه للمجوعة يشير جان عبيد إلى أن قصص ريتا فرنسيس تستمد قوة إدهاشها من قدرتها على التحول بين الواقع والخيال إلى حد يصعب الفصل بينهما. ويضيف أن في المجموعة الجديدة حيوات لا تقنعها الأجوبة فتلجأ إلى خلق أسئلتها وتتركنا مشدوهين أما احتمالات المصائر المفتوحة في النصوص.