عرض فيلم تسجيلى عن الفنان التشكيلى مصطفى محمد أمين الفقى

يبث المجلس الأعلى للثقافة، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، في السابعة من مساء غد الإثنين٬ فيلم تسجيلي عن الفنان التشكيلي مصطفى محمد أمين الفقي٬ ذلك في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة «الثقافة بين إيديك»، الذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.والتي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر، بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين.في سياق متصل يحل الشاعر المصري عادل صابر٬ في السادسة من مساء غد الإثنين أيضًا٬ بضيافة برنامج «إقرأ معانًا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «صابر» مجموعة من قصائده الشعرية وهي: «فن الواو٬ ومواويل رباعية».يذكر أن عادل صابر سبق وصدرت له دواوين: «مصلوب على النخل٬ موّال الليل والصبر٬ عطش السواقي٬ ومسرحية شعرية بعنوان صلاة العصافير».