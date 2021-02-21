الزمالك يخاطب اتحاد كرة اليد لاستكمال مسابقتى دورى وكأس الموسم الماضى

أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى لكرة اليد، من أجل استكمال مسابقة دوري المحترفين للموسم 2019-2020، والتي تتبقي فيها مباراتان فقط لتحديد البطل.واحتفظ نادي الزمالك - في خطابه لاتحاد كرة اليد - بحقه في استكمال مسابقة كأس مصر للموسم الماضي أيضا، والتي تأهل فيها الفريق للدور نصف النهائي.وأهاب الزمالك باتحاد كرة اليد، بأن يحفظ حقه في بطولة الدوري التي يتصدرها وتتبقى له مباراتان فقط أمام كل من سبورتنج والأهلي، وكذلك بطولة الكأس التي يتبقى له فيها خوض مواجهتي نصف النهائي والنهائي، كما طالب نادي الزمالك – في خطابه - باستكمال المسابقتين بنفس القوائم القديمة وليست الجديدة.