الكاميرون وأوغندا تتأهلان لربع نهائيات أمم أفريقيا للشباب

تأهل المنتخب الكاميروني ونظيره الأوغندي إلى ربع نهائيات أمم أفريقيا للشباب.وجاء تأهل المنتخب الأوغندي على حساب موريتانيا بعد فوزه بهدفين لهدف، حيث أحرز الأوغنديون هدف الفوز في الوقت القاتل بعد أن كان اللقاء سينتهي بالتعادل.وبهذه النتيجة تتأهل أوغندا رسميًا رفقة الكاميرون لدور ربع النهائي، بينما ينتظر المنتخب الموريتاني في المركز الثالث بثلاث نقاط نتيجة مباريات المجموعتين الأخريين، لمعرفة مصيره.ويدخل هذا اللقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا للشباب دون 20 سنة التي تستضيفها موريتانيا.