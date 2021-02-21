رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وكيل «الشيوخ» تشارك فى حفل السفارة اليابانية لتكريم المرأة

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:13 ص
فيبي فوزي
فيبي فوزي
أ ش أ
طباعة
حضرت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي حفل السفارة اليابانية بالقاهرة، الذي أقيم للترحيب بشخصيات نسائية بارزة في مختلف المجالات تحت شعار "مجتمع تتألق فيه المرأة".

أقيم الحفل تفعيلا لتوجهات الحكومه اليابانية لدعم المرأة وتقدير دورها، خصوصا العبء الكبير الذي تتحمله في ظل جائحة كورونا ولتحقيق التعارف والتواصل مع عدد من السيدات ذوات المكانة في المجتمع.

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، خلال مشاركتها في الحفل، أهمية ومتانة أواصر التعاون بين مصر واليابان وما يتمتع به البلدان من عمق حضاري يسهم في التقريب بين شعبيهما، مشيدة بما شهدته هذه العلاقات من طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، ما بدا واضحا من خلال الزيارات المتبادلة بين القيادة السياسية في البلدين.

كما نقلت وكيل مجلس الشيوخ تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ للسفير الياباني في القاهرة وترحيبه بالتعاون بين المجلس والمؤسسات التشريعية في اليابان، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة.

موضوعات متعلقة

825 ألف جنيه للبدري.. رواتب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بعد زيادتها

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى التوحيد والنور بالتجمع الخامس

غرف عزل ومنع التدخين.. 22 إجراءً احترازيًا لإجراء الامتحانات بالجامعات

عدد أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

فوز ريال مدريد على بلد الوليد بهدف وحيد فى الليجا الإسبانية

الكاميرون وأوغندا تتأهلان لربع نهائيات أمم أفريقيا للشباب

أوغندا تفوز على موريتانيا 2-1 فى أمم أفريقيا للشباب

فوز منتخب مصر للكرة الطائرة على الكونغو الديمقراطية تحت 21 سنة

أيام زمان

لماذا رفضت ابنة أسمهان ظهور والدتها على الشاشة؟

أحس أنه «ثور».. حكاية موقف جعل مصطفى محمود يترك مهنة الطب

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

«دروس سيكولوجية من الحرب الأوروبية» لأول مرة بالعربية

«ثورة حواء».. ديوان جديد لـ شعبان عبدالجيد

«نوار» يفتتح معرض «ثلاثية نحت» بمشاركة 93 عملًا فنيًا فى «ضى» (صور)

جابر عصفور: «المجال العام» فى مصر أكثر انفتاحًا الآن (حوار)