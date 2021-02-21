«دروس سيكولوجية من الحرب الأوروبية» لأول مرة بالعربية

صدرت حديثًا عن دار الرافدين للنشر٬ النسخة العربية لكتاب «دروس سيكولوجية من الحرب الأوروبية 1915» للمفكر والمؤرخ الفرنسي جوستاف لو بون٬ ومن ترجمة الدكتور باسل بديع الزين.‏يكتب جوستاف لو بون بلغة موسوعية، فهو يطرق موضوعاته كباحث سيكولوجي، سياسي، اجتماعي وانثروبولوجي. هذا الكتاب يترجم لأول مرة إلي العربية حيث لم يسبق أن تُرجِم من قبل.ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب: «ميزة هذا الكتاب أنه يتجاوز الأسلوب التاريخي للحرل العالمية الأولي٬ إلى استخراج مجموعة من الدروس التي لم يسبق لأي باحث أن تطرق إليها من قبل.الحق أن جوستاف لو بون حفر في أحداث الحرب٬ ووقائعها بحثًا عن الأساليب النفسية التي رسمت ملامحها٬ وحددت مساراتها٬ لا سيما من خلال تسليط الضوء علي العناصر النفسية٬ والصوفية٬ والعلقلانية٬ وتبيان أثرها في تحديد لحظة انزلاع الحرب٬ وتوقع نتائجها.الكتاب ثمرة تحليل لمستندات رسمية نادرة٬ ووثائق قيمة٬ تفسح المجال أمام القارئ للاطلاع علي الجوانب المحجوبة المهولة هذه.