أوغندا تفوز على موريتانيا 2-1 فى أمم أفريقيا للشباب

فاز المنتخب الأوغندي على نظيره الموريتاني بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في نواكشوط ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا للشباب دون 20 سنة التي تستضيفها موريتانيا.وكانت موريتانيا سباقة إلى التهديف في الدقيقة 39 من شوط المباراة الأول عبر المهاجم سلي سنغاري قبل يسجل اللاعب الأوغندي استيفن فروادا هدفا في الدقيقة 59 من المباراة، فيما تم تسجيل هدف الفوز لأوغندا في الوقت بدل الضائع.