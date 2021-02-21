فوز منتخب مصر للكرة الطائرة على الكونغو الديمقراطية تحت 21 سنة

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 عاما الفوز على الكونغو الديمقراطية بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية تحت 21 عاما والمؤهلة لكأس العالم.وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية في الفترة من 20 فبراير وحتى يوم 25 من الشهر ذاته بمشاركة 4 منتخبات مصر والكاميرون والمغرب والكونغو الديمقراطية.ونجح المنتخب المصري في التفوق في الاشواط الثلاثة بنتيجة:25-9 و25-18 و25-11.ويلتقي منتخب مصر في الجولة القادمة مع الكاميرون وتلعب الكونغو الديمقراطية مع المغرب وذلك يوم الاثنين المقبل.وكان منتخب الكاميرون قد نجح في الفوز علي المغرب في المباراة الاولي بنتيجة 3-1.