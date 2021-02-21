علاء عبد العال يعلن قائمة أسوان لمواجهة الاتحاد السكندرى

أعلن المدير الفنى للفريق الأول لنادى أسوان الكابتن علاء عبد العال، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، فى المباراة المؤجلة بينهم من الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.وقال مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف العام على فريق الكرة، إن القائمة تضم طلعت الجبلاوى 1، أحمد سالم صافي 2، أحمد صبحي 4، ومحمد جابر ميدو 5، ومحمود شبانة 6، وفادي طلعت 7، وعبدالعزيز موسي 8، واحمد عبدالظاهر 9، وعمرو الحلواني 10، وأشرف مجدي 12، وأحمد الالفي 14، وسيد فريد 15، خالد وليد 16، ومحمد جمال بيبو 18، ومحمد العشري 19، وهيثم الفيل 20، وأحمد خالد 22، محمد أسامة 23، وإيمانويل ايجيبتور 24، وأحمد صغيري 25، وسولمون منساة 26، عمر رضوان 29، وعمرو ناصر 70، وأحمد بلية 98، وعمر الداحي 99.يشار إلى أن فريق أسوان يحتل حاليا المركز الـ12 برصيد 14 نقطة جمعهم من 3 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم، فى حين يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الـ11 برصيد 15 نقطة جمعهم من 4 فوز و3 تعادلات و3 هزائم.