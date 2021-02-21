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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

علماء ألمان: التحفيز العميق للمخ يمنع نوبات الصرع

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:51 ص
التحفيز العميق للمخ
التحفيز العميق للمخ
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أكد العلماء الألمان صعوبة احتواء نشاط الصرع الناشئ من منطقة دماغية مريضة أو أكثر في الفص الصدغي.

وأكدت دراسات سابقة أجريت فى هذا الصدد، عدم استجابة العديد من المرضى المصابين بما يسمى بـ"صرع الفص الصدغي" غالبًا للعلاج بالأدوية المضادة للصرع، وبالتالي يجب إزالة مناطق الدماغ المصابة جراحيًا، ولسوء الحظ، فإن قرابة ثلث حالات الصرع بين المرضى هي فقط من يتمكن من القيام بذلك الإجراء، لذا فإن تطوير مناهج علاجية بديلة له أهمية كبيرة.

وقام العلماء الألمان، بقيادة أخصائية البيولوجيا العصبية الدكتورة "كارولا هاس"، رئيسة المجموعة البحثية في قسم جراحة الأعصاب في المركز الطبي - جامعة " فرايبورج" ومركز أبحاث BrainLinks-BrainTools فى برلين، بالتحقيق في نهج علاجي جديد للوقاية من نوبات الصرع في صرع الفص الصدغي.

وأظهر الباحثون أن التحفيز منخفض الترددات فى الفئران لمناطق معينة فى الدماغ، يمكن أن يوقف نشاط الصرع تمامًا.

وبدلا من استخدام التيار الكهربائي، قام الباحثون بتحفيز الخلايا بالضوء عن طريق تعريض جزيء حساس فى الخلايا للضوء بما يسمح بالتحفيز الدقيق بشكل خاص.

وقالت "هاس" انه وبمجرد أن قمنا بتحفيز منطقة الدماغ بتردد واحد هرتز، اختفت نوبات الصرع.. واستقر هذا التأثير على مدى عدة أسابيع.

وكانت الدراسات السابقة قد استخدمت تقنيات وضع العلامات الجينية الدقيقة لرسم خريطة لنظام الألياف واتصالاته المتشابكة بين منطقتى الفص الصدغي والحصين (جزء الدماغ المسؤول عن التعلم والذاكرة) فى المخ، والتي يتم حفظها عادةً في صرع الفص الصدغي.

كما استخدم الباحثون نظام الألياف هذا للتحكم في نشاط الحُصين بطريقة محددة ودقيقة مؤقتًا باستخدام البروتينات المعتمدة على الضوء.. وأظهر قياس موجات الدماغ أن التنشيط المنتظم للحصين المصاب بتردد منخفض قدره هرتز واحد يثبط نشاط الصرع ويمنعه من الانتشار.

وأوضحت هاس وفريقها البحثى، أن التأثير المضاد للصرع يرجع إلى حد كبير إلى التنشيط المتكرر للخلايا الباقية في بؤرة الصرع فى الدماغ.

في المستقبل، يرغب الفريق، جنبًا إلى جنب مع قسم الفيزياء الطبية في المركز الطبي - جامعة فرايبورج، في استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي لمراقبة نشاط الدماغ بأكمله أثناء عملية التحفيز.. كما يمكن استخدام هذه التقنية لتحديد مناطق الدماغ الإضافية التي تتأثر بالتحفي.. كذلك، يمكن أن توفر النتائج المقابلة حول هذه المعلومات حول كيفية ارتباطها وعواقب التحفيز الأخرى.

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