العثور على جثة فتاة فى ظروف غامضة بقويسنا

انتابت حالة من الذعر أهالي قرية "ميت برة" التابعة لمركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، عندما عثروا بالصدفة على جثة طالبة في الصف الثالث الثانوي، في ظروف غامضة، وتم إبلاغ مركز الشرطة لكشف غموض الجريمة.وتلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي لمركز شرطة قويسنا بالعثور على جثمان فتاة مساء اليوم بمنطقة زراعية بطريق ميت برة دائرة القسم، تدعى "أ، م، ع" ١٨ سنة، والتي رجحتها التحقيقات الأولية.وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا برئاسة المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث المركز، للتحقيق في الواقعة، وسؤال شهود العيان ومراجعة كاميرات المراقبة، لحل لغز العثور على جثمان الفتاة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.