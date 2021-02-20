إزالة عقار آيل للسقوط في البحيرة

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، اليوم السبت، عقار آيلا للسقوط بقرية قومبانية أبو قير، حفاظًا على سلامة المواطنين.كانت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية أكدت أن العقار مكون من ثلاثة طوابق آيل للسقوط ويشكل خطرًا على أرواح وسلامة المواطنين بقرية قومبانية أبو قير.يأتي ذلك في إطار تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار قرارات الإزالة للعقارات الآيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المواطنين.