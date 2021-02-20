«الإحصاء»: 786 مليون دولار صادرات الفاكهة خلال 11 شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من الفاكهة الطازجة إلى حدود 786.5 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020، مقابل 461.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 324.6 مليون دولار عام.أضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات نباتات وجذور للعطور والطب ارتفعت لـ 132.5 مليون دولار خلال أول 11 أشهر من عام 2020 مقابل 107.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 25.2 مليون دولار.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2020 مقابل 27.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 3 مليار دولار.