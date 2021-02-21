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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21-2-2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:00 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث في الفترة الأخيرة عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي ومحركات الإنترنت بموقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، عن سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية، لذلك يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات والأسعار التي تخص سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21-2-2021 في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 21-2-2021 في البنوك المصرية

1 - حيث بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري، في بداية التعاملات، نحو ما يقرب من حوالي 4.16 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.18 جنيه.

2 - وشهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، في بداية التعاملات، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.09 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.18 جنيه.

3 - وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، في بداية التعاملات، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.09 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.18 جنيه.

4 - وشهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، في بداية التعاملات، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.06 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.22 جنيه.

5 - وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، في بداية التعاملات، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.10 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.

6 - وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib، في بداية التعاملات، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.09 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.18 جنيه.

7 - وشهد سعر الريال السعودي اليوم في قناة السويس، في بداية التعاملات، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.

8 - بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، في بداية التعاملات، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.18 جنيه.

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