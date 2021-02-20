رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل واقعة عقر كلب لطفل في مدينة بورفؤاد (صور) 

السبت 20/فبراير/2021 - 11:39 م
واقعة عقر كلب لطفل
واقعة عقر كلب لطفل
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
تعرض طفل لإصابات بالغة في الوجه نتيجة عقر كلب بمدينة بورفؤاد، تبين أن الكلب مملوك لوالد الطفل الذي يعمل في جمع مخلفات القمامة، ويقوم بتربيته داخل المحل الخاص به، وأثناء لعب صغيره مع الكلب قام بعقره في وجهه وأحدث به عدة إصابات، وتم نقل الطفل لوئ وليد حلمي إلى مستشفى بورفؤاد العام، لإجراء جراحة في الوجه والفكين.

في سياق متصل، زار اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد الطفل، وأكد أنه يلقى الرعاية الصحية اللازمة بمستشفي السلام، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

موضوعات متعلقة

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

الصفقة المستحيلة.. الزمالك وراء تعثر مفاوضات الأهلي لضم نجم بيراميدز

غرف عزل ومنع التدخين.. 22 إجراءً احترازيًا لإجراء الامتحانات بالجامعات

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

فوز ريال مدريد على بلد الوليد بهدف وحيد فى الليجا الإسبانية

الكاميرون وأوغندا تتأهلان لربع نهائيات أمم أفريقيا للشباب

أوغندا تفوز على موريتانيا 2-1 فى أمم أفريقيا للشباب

فوز منتخب مصر للكرة الطائرة على الكونغو الديمقراطية تحت 21 سنة

أيام زمان

لماذا رفضت ابنة أسمهان ظهور والدتها على الشاشة؟

أحس أنه «ثور».. حكاية موقف جعل مصطفى محمود يترك مهنة الطب

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

«دروس سيكولوجية من الحرب الأوروبية» لأول مرة بالعربية

«ثورة حواء».. ديوان جديد لـ شعبان عبدالجيد

«نوار» يفتتح معرض «ثلاثية نحت» بمشاركة 93 عملًا فنيًا فى «ضى» (صور)

جابر عصفور: «المجال العام» فى مصر أكثر انفتاحًا الآن (حوار)