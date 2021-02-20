تفاصيل واقعة عقر كلب لطفل في مدينة بورفؤاد (صور) 

تعرض طفل لإصابات بالغة في الوجه نتيجة عقر كلب بمدينة بورفؤاد، تبين أن الكلب مملوك لوالد الطفل الذي يعمل في جمع مخلفات القمامة، ويقوم بتربيته داخل المحل الخاص به، وأثناء لعب صغيره مع الكلب قام بعقره في وجهه وأحدث به عدة إصابات، وتم نقل الطفل لوئ وليد حلمي إلى مستشفى بورفؤاد العام، لإجراء جراحة في الوجه والفكين.في سياق متصل، زار اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد الطفل، وأكد أنه يلقى الرعاية الصحية اللازمة بمستشفي السلام، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.