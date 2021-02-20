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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

903 إصابات بكورونا فى تونس

السبت 20/فبراير/2021 - 11:30 م
كورونا فى تونس
كورونا فى تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم السبت، تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و755 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 903 إصابات جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 227 ألفًا و643 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 564 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و942 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 285 حالة، إلى جانب 111 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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