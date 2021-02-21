براءة رئيس مباحث دار السلام السابق من تهمة حيازة السلاح

برأت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، الرائد مصطفى محمود أحمد التهامى، رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام سابقا، من تهمة حيازة السلاح.وقضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبدالرحمن عبدالحافظ وعضوية كل من المستشاريين محمد فتحى الصادق وعماد محمد عزت، فى القضية رقم 9771 لسنة 2016 جنايات دار السلام، ببراءة الرائد مصطفى محمود أحمد التهامى رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام سابقا.وتعود تلك القضية إلى ورود معلومات تفيد بحيازة الضابط سالف الذكر لأسلحة نارية باستراحته.وانتقل العميد أحمد الراوي لتفتيش تلك الاستراحة ولم يكن الضابط متواجدا وعثر على بندقيتين آليتين وثلاث بنادق خرطوش وثمانون طلقة.وبإجراء التحريات توصلت إلى أن المذكور كان يحمل تلك الأسلحة النارية إلى بلدته بنجع حمادى، وقضت محكمة الجنايات عليه بالسجن خمس سنوات، وتم الطعن على الحكم بطريق النقض وتم قبول النقض، واعيدت محاكمته أمام دائرة أخرى والتى قضت ببراءته.