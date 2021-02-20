بـ1300 جنيه.. فرص عمل في شركة صناعة ملابس بقليوب

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات صناعة الملابس بقليوب، براتب يتراوح من 1000 جنيه حتى 1300 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال إنتاج ملابس (سنجر، أورليه، أوفر، تشطيب، وقص دار)، من الجنسين، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 30 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01004564076 والتواصل مع المدير المسئول علي أحمد علي، أو التوجه لمقر الشركة في قليوب البلد، أمام مزلقان العادلي.