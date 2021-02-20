مراد مكرم يبدأ تصوير «إجازة مفتوحة» (صور)

تعاقد الفنان مراد مكرم رسميًا خلال الأيام الماضية على المشاركة في بطولة "إجازة مفتوحة" مع الفنان شيف منير ونخبة من نجوم الفن.وبدأ مكرم تصوير مشاهده بالفعل وظهر من خلال عدة صور داخل لوكيشن التصوير في أول يوم له مع فريق عمل المسلسل المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، وهو من بطولة شريف منير ولقاء الخميسي وهشام إسماعيل ونورهان ومجموعة من الفنانين، المسلسل إنتاج سينرجي تامر مرسي، وإخراج محمد حماقي.مسلسل "أجازة مفتوحة" ينتمي إلى نوعية الأعمال الممتدة، أي تصل إلى 40 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول المشاكل والقضايا الزوجية المتعلقة بالأزمات التي تمر بها الأسرة، سواء مادية أو اجتماعية أو مشاكل خاصة بتربية الأولاد وغيرها.