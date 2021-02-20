مواصفات امتحان اللغة العربية الموحّد لابتدائي وإعدادي

كشف خطاب صادر عن المديريات التعليمية لموجهي اللغة العربية مواصفات أسئلة الامتحان الموحّد في اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.وجاءت مواصفات امتحان الصف الرابع الابتدائي كالتالي: قطعة محفوظات من سطرين يتبعها أسئلة من 1-6 في المفردات اللغوية وفهم المضمون والتذوق الجمالي والأسئلة من 7- 10 في القواعد والأسئلة جميعها (اختيار من متعدد).أما الصفوف من الخامس الابتدائي إلى الثاني الإعدادي تكون أسئلة مباشرة (اختيار من متعدد) دون فقرة أو قطعة والأسئلة من 1-2 للقصة ومن 3-4 القراءة المتعددة الموضوعات ومن 5-7 نص شعري أو نثري ومن 8- 10 نحو.