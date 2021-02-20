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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواصفات امتحان اللغة العربية الموحّد لابتدائي وإعدادي

السبت 20/فبراير/2021 - 11:18 م
امتحان
امتحان
نورهان عبدالرحمن - ريم محمود
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كشف خطاب صادر عن المديريات التعليمية لموجهي اللغة العربية مواصفات أسئلة الامتحان الموحّد في اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وجاءت مواصفات امتحان الصف الرابع الابتدائي كالتالي: قطعة محفوظات من سطرين يتبعها أسئلة من 1-6 في المفردات اللغوية وفهم المضمون والتذوق الجمالي والأسئلة من 7- 10 في القواعد والأسئلة جميعها (اختيار من متعدد).

أما الصفوف من الخامس الابتدائي إلى الثاني الإعدادي تكون أسئلة مباشرة (اختيار من متعدد) دون فقرة أو قطعة والأسئلة من 1-2 للقصة ومن 3-4 القراءة المتعددة الموضوعات ومن 5-7 نص شعري أو نثري ومن 8- 10 نحو.

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