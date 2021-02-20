النيابة العامة تحقق في مقتل شخص على يد جاره بإدفو

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة قتل شخص لجاره بسلاح أبيض أثناء عودته من عمله ومتجهًا إلى منزله، اليوم السبت، وذلك في قرية النزل بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان.تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، إخطارًا يفيد قتل شخص لجاره بسلاح أبيض، حيث أنه انتظر عودته من عمله وطعنه عدة طعنات ما أدت إلى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك بعد وقوع مشادة كلامية سابقة بينهما، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى موقع الجريمة، والتحقيق بشأنها والاستماع إلى شهود العيان للوصول إلى أسباب الجريمة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها.