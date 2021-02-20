الباز يكشف أين يختبئ الإرهابي الهارب عبد الله الشريف

هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الإرهابي الهارب عبد الله الشريف بعد محاولته تشويه فيلم السرب الذي يسجل الملحمة الوطنية المصرية للثأر للشهداء المصريين في ليبيا.













وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى أن عبد الله الشريف هو تاجر مخدرات في مصر ولديه عدة قضايا، يتم استخدامه لتشويه الدولة المصرية.













وكشف الباز، عن مكان إقامة واختباء الإرهابي الهارب عبد الله الشريف، موضحا أن شهود عيان كانوا في قطر خلال فترة إقامة كأس العالم للأندية وعلموا أن عبد الله الشريف يقيم في حي السد بالدوحة، ولا يتحرك داخل قطر إلا بسيارة عليها حراسة خاصة من قطر.



