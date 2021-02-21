مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21-2-2021
الأحد 21/فبراير/2021 - 04:16 ص
الدستورطباعة
ينشر «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم، في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد الصلاوات الخمسة بمحافظات مصر والدول العربية اليوم الأحد 21-2-2021، ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهم: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.
الشروق 6:30 AM
صلاة الظُّهْر 12:09 PM
صلاة العَصر 3:22 PM
صلاة المَغرب 5:48 PM
صلاة العِشاء 7:05 PM
الشروق 6:37 AM
صلاة الظُّهْر 12:14 PM
صلاة العَصر 3:26 PM
صلاة المَغرب 5:52 PM
صلاة العِشاء 7:11 PM
الشروق 6:27 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 3:17 PM
صلاة المَغرب 5:43 PM
صلاة العِشاء 7:01 PM
الشروق 6:21 AM
صلاة الظُّهْر 11:57 AM
صلاة العَصر 3:09 PM
صلاة المَغرب 5:33 PM
صلاة العِشاء 6:50 PM
الشروق 6:54 AM
صلاة الظُّهْر 12:38 PM
صلاة العَصر 3:56 PM
صلاة المَغرب 6:22 PM
صلاة العِشاء 7:36 PM
صلاة الفجْر 5:32 AM
الشروق 6:48 AM
صلاة الظُّهْر 12:35 PM
صلاة العَصر 3:54 PM
صلاة المَغرب 6:21 PM
صلاة العِشاء 7:51 PM
الشروق 6:52 AM
صلاة الظُّهْر 12:35 PM
صلاة العَصر 3:53 PM
صلاة المَغرب 6:19 PM
صلاة العِشاء 7:49 PM
الشروق 6:23 AM
صلاة الظُّهْر 12:07 PM
صلاة العَصر 3:24 PM
صلاة المَغرب 5:50 PM
صلاة العِشاء 7:20 PM
الشروق 6:51 AM
صلاة الظُّهْر 12:41 PM
صلاة العَصر 3:58 PM
صلاة المَغرب 6:22 PM
صلاة العِشاء 7:52 PM
الشروق 6:09 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 3:01 PM
صلاة المَغرب 5:32 PM
صلاة العِشاء 6:49 PM
الشروق 6:25 AM
صلاة الظُّهْر 12:17 PM
صلاة العَصر 3:38 PM
صلاة المَغرب 6:10 PM
صلاة العِشاء 7:40 PM
الشروق 6:23 AM
الصلاة الظُّهْر 12:02 PM
الصلاة العَصر 3:15 PM
الصلاة المَغرب 5:41 PM
الصلاة العِشاء 7:11 PM
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21-2-2021
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرةصلاة الفجْر 5:03 AM
الشروق 6:30 AM
صلاة الظُّهْر 12:09 PM
صلاة العَصر 3:22 PM
صلاة المَغرب 5:48 PM
صلاة العِشاء 7:05 PM
مواعيد الصلاة في الإسكندريةصلاة الفجْر 5:09 AM
الشروق 6:37 AM
صلاة الظُّهْر 12:14 PM
صلاة العَصر 3:26 PM
صلاة المَغرب 5:52 PM
صلاة العِشاء 7:11 PM
مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعليةصلاة الفجْر 4:59 AM
الشروق 6:27 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 3:17 PM
صلاة المَغرب 5:43 PM
صلاة العِشاء 7:01 PM
مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخصلاة الفجْر 4:55 AM
الشروق 6:21 AM
صلاة الظُّهْر 11:57 AM
صلاة العَصر 3:09 PM
صلاة المَغرب 5:33 PM
صلاة العِشاء 6:50 PM
مواعيد الصلاة في محافظة أسوانصلاة الفجْر 5:32 AM
الشروق 6:54 AM
صلاة الظُّهْر 12:38 PM
صلاة العَصر 3:56 PM
صلاة المَغرب 6:22 PM
صلاة العِشاء 7:36 PM
مواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربيةمواقيت الصلاة في مكة
صلاة الفجْر 5:32 AM
الشروق 6:48 AM
صلاة الظُّهْر 12:35 PM
صلاة العَصر 3:54 PM
صلاة المَغرب 6:21 PM
صلاة العِشاء 7:51 PM
مواقيت الصلاة في المدينة المنورةصلاة الفجْر 5:33 AM
الشروق 6:52 AM
صلاة الظُّهْر 12:35 PM
صلاة العَصر 3:53 PM
صلاة المَغرب 6:19 PM
صلاة العِشاء 7:49 PM
مواقيت الصلاة في الرياضصلاة الفجْر 5:05 AM
الشروق 6:23 AM
صلاة الظُّهْر 12:07 PM
صلاة العَصر 3:24 PM
صلاة المَغرب 5:50 PM
صلاة العِشاء 7:20 PM
مواقيت الصلاة في أبوظبيصلاة الفجْر 5:35 AM
الشروق 6:51 AM
صلاة الظُّهْر 12:41 PM
صلاة العَصر 3:58 PM
صلاة المَغرب 6:22 PM
صلاة العِشاء 7:52 PM
مواقيت الصلاة في عمانصلاة الفجْر 4:52 AM
الشروق 6:09 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 3:01 PM
صلاة المَغرب 5:32 PM
صلاة العِشاء 6:49 PM
مواقيت الصلاة في الرباطصلاة الفجْر 5:11 AM
الشروق 6:25 AM
صلاة الظُّهْر 12:17 PM
صلاة العَصر 3:38 PM
صلاة المَغرب 6:10 PM
صلاة العِشاء 7:40 PM
مواقيت الصلاة في الكويتالصلاة الفجْر 5:01 AM
الشروق 6:23 AM
الصلاة الظُّهْر 12:02 PM
الصلاة العَصر 3:15 PM
الصلاة المَغرب 5:41 PM
الصلاة العِشاء 7:11 PM