رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21-2-2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:16 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
الدستور
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ينشر «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم، في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد الصلاوات الخمسة بمحافظات مصر والدول العربية اليوم الأحد 21-2-2021، ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهم: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21-2-2021

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

صلاة الفجْر 5:03 AM
الشروق 6:30 AM
صلاة الظُّهْر 12:09 PM
صلاة العَصر 3:22 PM
صلاة المَغرب 5:48 PM
صلاة العِشاء 7:05 PM

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 5:09 AM
الشروق 6:37 AM
صلاة الظُّهْر 12:14 PM
صلاة العَصر 3:26 PM
صلاة المَغرب 5:52 PM
صلاة العِشاء 7:11 PM

مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعلية

صلاة الفجْر 4:59 AM
الشروق 6:27 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 3:17 PM
صلاة المَغرب 5:43 PM
صلاة العِشاء 7:01 PM

مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ

صلاة الفجْر 4:55 AM
الشروق 6:21 AM
صلاة الظُّهْر 11:57 AM
صلاة العَصر 3:09 PM
صلاة المَغرب 5:33 PM
صلاة العِشاء 6:50 PM

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجْر 5:32 AM
الشروق 6:54 AM
صلاة الظُّهْر 12:38 PM
صلاة العَصر 3:56 PM
صلاة المَغرب 6:22 PM
صلاة العِشاء 7:36 PM

مواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية

مواقيت الصلاة في مكة
صلاة الفجْر 5:32 AM
الشروق 6:48 AM
صلاة الظُّهْر 12:35 PM
صلاة العَصر 3:54 PM
صلاة المَغرب 6:21 PM
صلاة العِشاء 7:51 PM

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

صلاة الفجْر 5:33 AM
الشروق 6:52 AM
صلاة الظُّهْر 12:35 PM
صلاة العَصر 3:53 PM
صلاة المَغرب 6:19 PM
صلاة العِشاء 7:49 PM

مواقيت الصلاة في الرياض

صلاة الفجْر 5:05 AM
الشروق 6:23 AM
صلاة الظُّهْر 12:07 PM
صلاة العَصر 3:24 PM
صلاة المَغرب 5:50 PM
صلاة العِشاء 7:20 PM

مواقيت الصلاة في أبوظبي

صلاة الفجْر 5:35 AM
الشروق 6:51 AM
صلاة الظُّهْر 12:41 PM
صلاة العَصر 3:58 PM
صلاة المَغرب 6:22 PM
صلاة العِشاء 7:52 PM

مواقيت الصلاة في عمان

صلاة الفجْر 4:52 AM
الشروق 6:09 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 3:01 PM
صلاة المَغرب 5:32 PM
صلاة العِشاء 6:49 PM

مواقيت الصلاة في الرباط

صلاة الفجْر 5:11 AM
الشروق 6:25 AM
صلاة الظُّهْر 12:17 PM
صلاة العَصر 3:38 PM
صلاة المَغرب 6:10 PM
صلاة العِشاء 7:40 PM

مواقيت الصلاة في الكويت

الصلاة الفجْر 5:01 AM
الشروق 6:23 AM
الصلاة الظُّهْر 12:02 PM
الصلاة العَصر 3:15 PM
الصلاة المَغرب 5:41 PM
الصلاة العِشاء 7:11 PM

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