«ثورة حواء».. ديوان جديد لـ شعبان عبدالجيد

صدر حديثًا عن دار النخبة ديوان «ثورة حواء» للشاعر شعبان عبدالجيِّد.يقع الديوان في 112 صفحة من القطع المتوسط، وجاء في التعليق على الديوان: «أنه للمرة الأولى في تاريخ الشعر العربي منذ امرؤ القيس حتى يوم الناس هذا، يصدر ديوان واحد يضم بين دفتيه خمسين قصيدة تجري كلها على لسان المرأة فتستعير صوتها وتتحدث بلسانها.إنه رحلة إلى أعماق الأنثى تقترب بنا كثيرًا إلى عالم حواء المثير المدهش، وتصورها لنا وهي في أشد حالات ثورتها وتمردها، كما تعبر عنها وهي في أصدق لحظات اشتياقها ولهفتها».يقول الشاعر في قصيدة: "مُعابثة":مُحِبٌّ أمرُهُ عَجَبٌجنونُ الحب يُذهلهيذوبُ إذا مررتُ بهويرقصُ لو أُعلِّلُهولــو أرضَى أكلِّمُهفهذا مــا يؤمِّلُهوكــم يـــَـدنو فأبعِدُهويدعوني فــأخذُلهويرجوني ويذكرنيفأنســـاه وأهمـِــلُه