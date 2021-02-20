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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كوبيش» يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين

السبت 20/فبراير/2021 - 10:49 م
يان كوبيش
يان كوبيش
أ ش أ
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عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم السبت، سلسلة اجتماعات مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس، شملت وفد حكومة الوفاق باللجنة العسكرية 5+5 ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس الحكومة الجديدة.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم السبت- أن كوبيش بحث، خلال لقائه وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية 5+5، السبل التي يمكن أن تساعد بها الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في تسريع الإجراءات الكاملة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 والمتضمن انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأكدت البعثة أن الاجتماع تطرق - أيضا - لانتهاك حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وسبل تسريع فتح الطريق الساحلي.

وجدد كوبيش التأكيد على دعم الأمم المتحدة الكامل للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في مهمتها الصعبة، معربا عن إعجابه بعمل وإنجازات 5 + 5، قائلا "لقد أظهرتم مثالًا رائعًا على أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية، فيمكن لليبيين أن يجتمعوا من أجل ليبيا وشعبها وخلق المناخ المناسب للعملية السياسية".

كما التقى كوبيش، رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله، وأطلع على الوضع المتعلق بالقطاع النفطي وجهود المؤسسة الوطنية للنفط للمحافظة على إنتاج النفط والجهود الجارية لتوحيد وإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية واتفق الجانبان على الحاجة إلى ضمان إدارة شفافة وعادلة لعائدات النفط.

وأعرب صنع الله عن تقديره للدعم المستمر من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمؤسسة الوطنية للنفط.

وشدد كوبيش على أهمية الحفاظ على الدور المستقل والحيادي للمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن الإشراف على إدارة النفط في البلاد.

كما التقى كوبيش، رئيس الحكومة الجديدة عبد المجيد الدبيبه، وهنأه على انتخابه من قبل منتدى الحوار السياسي الليبي.

وأعرب عن التزام الأمم المتحدة بدعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في سعيها لتوحيد البلاد، وتعزيز تقديم الخدمات للشعب الليبي وكذلك لإعداد البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، مشيدا بالتزام الدبيبه بتخصيص 30% من مقاعد مجلس الوزراء للنساء وتضمين الشباب.

بدوره، أشاد الدبيبة بجهود الأمم المتحدة في التقريب بين الليبيين وإعادة ليبيا إلى طريق السلام والوحدة والاستقرار والازدهار.

وأطلع رئيس الوزراء المكلف، كوبيش على رؤيته لخارطة طريق لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية والتطورية في البلاد.

واتفق الجانبان على أهمية عقد جلسة تصويت رسمية على الثقة في مجلس النواب، بأسرع ما يمكن.

وبينت البعثة الأممية أن الاجتماعات تهدف إلى إبراز استمرارية المسارات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والمالية التي تيسرها الأمم المتحدة.

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