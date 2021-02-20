الإمارات: انطلاق القمر الصناعي ظبي سات إلى محطة الفضاء الدولية

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالإمارات وشركة (الياه سات) للاتصالات الفضائية ونورثروب جرومان، اليوم السبت، انطلاق القمر الصناعي (ظبي سات) إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية "سيغنوس إن جي-15".وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا هو القمر الصناعي المصغر الثاني الذي طوره طلبة جامعة خليفة بالتعاون مع شركاء الجامعة من مركز والوبس فلايت في ولاية فيرجينيا الأمريكية.ومن المتوقع أن ينفصل القمر الصناعي عن المركبة الجوية "سيغنوس إن جي-15 " عقب مغادرته لمحطة الفضاء الدولية وذلك بعد 3 أشهر تقريبا.ويساهم مشروع "ظبي سات" والذي طوره 27 من طلبة برامج الدراسات العليا في مختبر (الياه سات) للفضاء في مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار، في تدريب الطلبة الجدد ليصبحوا مهندسين مؤهلين لدعم عملية تطوير قطاع الفضاء في الدولة.وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: "يعد انطلاق (ظبي سات) نجاحا آخر لدولة الإمارات وجامعة خليفة وشركائها نظرا لأنه يجسد إنجازا كبيرا وهاما في قطاع الفضاء في الدولة ويساهم في إعداد القوى البشرية المحلية وتدريبها من خلال المؤسسات الأكاديمية في الدولة".وأضاف: "تم تصميم هذا القمر الصناعي بشكل كامل وتطويره بأيدي طلبة الجامعة وبدعم من شركائنا وهو مثال آخر على استراتيجية جامعة خليفة الشاملة التي تتمثل في تطوير العلماء المتخصصين في علوم الفضاء والمهندسين الذين يسيرون قدما للنهوض بالدولة في مجالات التقدم التكنولوجي، كما يؤكد (ظبي سات) مدى التزام الجامعة بتطوير رأس المال البشري من خلال البرامج الأكاديمية المتخصصة ومراكز البحوث كمركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار ودعم الشركاء".ويواصل مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار دوره الريادي في تطوير الأقمار الصناعية ودعم الجامعات الأخرى ومن الأمثلة على الأقمار الصناعية التي صنعت في المركز مشروع "مزن سات" والذي طوره طلبة من جامعة خليفة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة والقمر الصناعي المصغر "لايت-1" الذي يتم تطويره في الوقت الحالي في جامعة خليفة إضافة لفريق من طلبة جامعة نيويورك في أبوظبي الذين تم اختيارهم للمشاركة في المشروع بناء على المقترح الفائز الذي قدموه في في مسابقة ميني سات الإمارات التي نظمتها جامعة خليفة ووكالة الإمارات للفضاء.يذكر أن مختبر الياه سات للفضاء والذي يعتبر جزءا من مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار هو الأول من نوعه في المنطقة من حيث إمكاناته في التصميم وإنشاء الأقمار الصناعية واختبارها، الصغيرة منها والكبيرة.وتأسس مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار بهدف دعم البرامج المتعلقة بالأقمار الصناعية المصغرة في جامعات الإمارات بشكل عام وجامعة خليفة بشكل خاص، حيث يسعى المركز إلى تعزيز القدرات التي يتم تطويرها في الجامعة والتي من شأنها دعم قطاع الفضاء إضافة للاستفادة الفعالة من المصادر التي تعود بالفائدة على الدولة.