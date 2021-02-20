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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السنغال تطلق حملة تطعيم موسعة ضد كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 10:33 م
كورونا في السنغال
كورونا في السنغال
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أعلن وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف، اليوم السبت، إطلاق حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) يوم الثلاثاء المقبل، حيث تستهدف الحملة في مرحلتها الأولى تطعيم 3.5 مليون سنغالي.

وأفاد ضيوف، في كلمة متلفزة اليوم السبت، بأنه سوف يتلقى جرعته الأولى من لقاح فيروس كورونا أمام أنظار الجميع.

وقال خبير الأمراض المعدية والوقاية تانداخا ندياي دياي، عضو فريق الخبراء التابع للجنة الاستشارية للتطعيم في السنغال، التي تشرف على هذه الحملة، إن عملية التطعيم ستتم بصفة تدريجية، وستبدأ بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، وهم العاملون في الخطوط الأمامية في قطاع الصحة، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و60 عاما والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والمسنين البالغين 60 عاما فأكثر.

يذكر أن السنغال، قد تلقت يوم الأربعاء الماضي، 200 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، ومن المتوقع وصول 6.798 مليون جرعة خلال الأسابيع القادمة.

وكانت السنغال قد سجلت أكثر من 32 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء.

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