إنشاء خط الطرد لمحطة أبوعارف في السويس

تابع اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمحافظات القناة، أعمال إنشاء خط الطرد 12 بوصة من مادة البولي ايثيلين وبطول حوالي 30 مترا لعدد 2 طلمبة للمياه العكرة والتى تبلغ قدرة الطلمبة الواحدة 110 ل ث والخاصة بمحطة أبوعارف القديمة لتغذية منتظمة لوحدتي مياه الشرب Ultrafiltration بالمحطة بطاقة تصميمية 10 آلاف م3 يوم لزيادة إنتاج محطة أبوعارف القديمة من مياه الشرب، والتى تبلغ طاقتها التصميمة 17 ألف م3 يوم لخدمة المواطنين فى مناطق الألبان القديمة – البر الغربى – عمر بن الخطاب – كفر حودة.يأتى ذلك فى إطار سياسة شركة محافظات القناة والاستجابة السريعة لرفع كفاءة وتحسين الشبكات لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، والارتقاء بخدمات مياه الشرب ورفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بها على مستوى محافظات القناة الثلاثة.كما تابع رئيس الشركة أعمال إصلاح الكسر بخط 400 مم بمنطقة أبوعارف والمغذى لمناطق عمر بن الخطاب والألبان القديمة وأبوعارف وعزبة فريد طحيمر بإشراف المهندس محمود زهرة رئيس قطاع السويس ومتابعة مسئولى التشغيل والصيانة بالقطاع.ووجه رئيس الشركة بسرعة إنهاء أعمال الإصلاح، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة لعدم تأثر المواطنين بانقطاع المياه لفترة طويلة، وتم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها عودة الأمور إلى طبيعتها وإعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع فى إطار سياسة الشركة؛ للتعامل الفورى مع الأعطال والكسور لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.