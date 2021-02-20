دراسة جديدة تنفى رفع نوبات الربو فرص الإصابة بكورونا

نفت دراسة طبية حديثة مساهمة نوبات الربو فى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، أو الوفاة، أو حتى الإصابات الفيروسية وفى مقدمتها فيروس "كورونا" المستجد.وأظهرت مراجعة للدراسات التي أجريت على 587 ألف شخص أن الأشخاص المصابين بالربو لديهم خطر أقل بنسبة 14 % للإصابة بفيروس كورونا المستجد، كانوا أقل عرضة للدخول إلى المستشفى متأثرين بإصابتهم بالفيروس.وقال الدكتور أنتونى سونيايا، الأستاذ فى جامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا: "أظهرنا أن الأشخاص المصابين بالربو لا يبدو أنهم معرضون لخطر أكبر للإصابة بفيروس "كورونا " المستجد، مقارنة بمن لا يعانون من نوبات الربو ولديهم نتائج مماثلة.. مؤكدا، بقوله: " إننا بحاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية تأثير الفيروس على المصابين بالربو بشكل أفضل".بالنسبة للدراسة الحالية، التى نشرت فى عدد فبراير من مجلة "الربو" الطبية، حلل الفريق البحثى بيانات من 57 دراسة مع حجم عينة إجمالية من الربو لعامة السكان..وقد أظهرت النتائج أن ما يزيد قليلًا عن 7 من كل 100 شخص ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أيضًا من الربو، مقارنةً بأكثر من 8 بقليل من كل 100 شخص يعانون من الحالة ".كما أظهرت النتائج السابقة التى تم الإبلاغ عنها، تعرض الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو لخطر أكبر أثناء تفشي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS).